Muğla semalarında sis bulutu görsel şölen oluşturdu

Muğla semalarında etkili olan yoğun sis, drone ile kaydedilirken, şehrin doğal güzellikleri kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Doğal güzellikleriyle ünlü Muğla, son günlerde semalarında oluşan sis bulutlarıyla adeta bir kartpostallık manzaraya ev sahipliği yaptı. Özellikle Menteşe ilçesinde etkili olan yoğun sis, kentin yüksek noktalarından bakıldığında bembeyaz bir örtü gibi serilmiş muhteşem görüntüler oluşturdu. Görsel şölenin boyutları, özellikle drone ile yapılan çekimlerle net bir şekilde gözler önüne serildi. Drone tarafından çekilen karelerde, sis bulutlarının adeta bulut denizini andıran manzaralar oluştuğu görüldü. Muğla’nın bu eşsiz doğa manzarası, kış aylarının ve mevsim geçişlerinin getirdiği atmosferi bir kez daha gözler önüne serdi.

