HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Muğla semalarında sis bulutu görsel şölen oluşturdu

Muğla semalarında etkili olan yoğun sis, drone ile kaydedilirken, şehrin doğal güzellikleri kartpostallık manzaralar oluşturdu.Doğal güzellikleriyle ünlü Muğla, son günlerde semalarında oluşan sis bulutlarıyla adeta bir kartpostallık manzaraya ev sahipliği yaptı.

Muğla semalarında sis bulutu görsel şölen oluşturdu

Muğla semalarında etkili olan yoğun sis, drone ile kaydedilirken, şehrin doğal güzellikleri kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Muğla semalarında sis bulutu görsel şölen oluşturdu 1

Doğal güzellikleriyle ünlü Muğla, son günlerde semalarında oluşan sis bulutlarıyla adeta bir kartpostallık manzaraya ev sahipliği yaptı. Özellikle Menteşe ilçesinde etkili olan yoğun sis, kentin yüksek noktalarından bakıldığında bembeyaz bir örtü gibi serilmiş muhteşem görüntüler oluşturdu. Görsel şölenin boyutları, özellikle drone ile yapılan çekimlerle net bir şekilde gözler önüne serildi. Drone tarafından çekilen karelerde, sis bulutlarının adeta bulut denizini andıran manzaralar oluştuğu görüldü. Muğla’nın bu eşsiz doğa manzarası, kış aylarının ve mevsim geçişlerinin getirdiği atmosferi bir kez daha gözler önüne serdi.

Muğla semalarında sis bulutu görsel şölen oluşturdu 2

Kaynak: İHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da kahreden ölüm! 13 yaşındaki Asaf kaza kurbanıSamsun'da kahreden ölüm! 13 yaşındaki Asaf kaza kurbanı
Sanatın kalbi bu kez Ege’de atıyorSanatın kalbi bu kez Ege’de atıyor

Anahtar Kelimeler:
Muğla sis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.