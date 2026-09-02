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Muğla Valiliği’nden orman yangını uyarısı: "Bir kıvılcımla yok olmasın"

Muğla Valiliği, hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği ve orman yangını riskinin arttığı günlerde vatandaşları yangınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Muğla Valiliği’nden orman yangını uyarısı: "Bir kıvılcımla yok olmasın"

Valilik tarafından "Geleceğimiz ve Ormanlarımız Bir Kıvılcımla Yok Olmasın" sloganıyla yapılan açıklamada, küçük bir dikkatsizliğin büyük ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği belirtilerek vatandaşlardan duyarlı olmaları istendi.

Muğla’nın ormanlarının, doğal güzelliklerinin ve yaban hayatının korunmasının ortak bir sorumluluk olduğu vurgulanan açıklamada, özellikle araçlardan ve yol kenarlarından doğaya atılan sigara izmaritlerinin ciddi yangın riskine neden olduğu ifade edildi.

Valilik açıklamasında, orman yangınlarına neden olabilecek davranışlara karşı çeşitli yasal düzenlemeler kapsamında idari ve adli yaptırımların uygulandığı bildirildi. Karayolları Trafik Kanunu’nun 73/c maddesi kapsamında, seyir halindeyken dışarıya izmarit veya atık atarak trafik güvenliğini ve çevreyi tehlikeye atanlara idari para cezası ve 10 ceza puanı uygulanıyor.
2026/01 sayılı Valilik Genel Emri’ne aykırı davrananlar hakkında da idari yaptırım uygulanırken, Kabahatler Kanunu, Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği ile Çevre Kanunu kapsamında da işlem yapılabildiği kaydedildi.

Orman Kanunu’nun 76 ve 110. maddelerine de dikkat çekilen açıklamada, ormanlık alanlarda veya ormana bitişik yollarda sönmemiş sigara izmariti atılmasının, yangına neden olmasa dahi suç teşkil ettiği ve bu kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

DENETİMLER 7 GÜN 24 SAAT SÜRÜYOR

Valilik, "Yeşil Vatan"ın korunması amacıyla kolluk kuvvetleri, ilgili kurumlar ve denetim ekipleri tarafından sahadaki kontrollerin 7 gün 24 saat sürdürüldüğünü açıkladı. Vatandaşlardan izmarit ve çöplerin kesinlikle doğaya atılmaması istenirken, şüpheli veya kural dışı durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi veya Hayat112 uygulaması üzerinden bildirilmesi çağrısında bulunuldu. Valilik açıklamasında, orman yangınlarının önlenmesinde vatandaşların göstereceği hassasiyetin büyük önem taşıdığı vurgulandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla
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