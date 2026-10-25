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Muğla’ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Muğla’ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 26.10.2026 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli yağışların Salı ve Çarşamba günleri de aralıklı ve yerel olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla
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