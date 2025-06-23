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Muğla’ya kavurucu sıcaklar geliyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla 24 Haziran’dan itibaren hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkacak.

Muğla’ya kavurucu sıcaklar geliyor

Yapılan uyarıda, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Bölgemiz genelinde (Antalya, Muğla, Isparta, Burdur) halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren artarak, başta sahil kesimler olmak üzere, bölge genelinde mevsim normallerinin 6 ilâ 9 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Muğla’da özellikle kıyı şeridinde 24 Haziran ilâ 29 Haziran 2025 tarihleri arasında beklenen hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla
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