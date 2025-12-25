Muğla’ya soğuk hava uyarısı

Muğla genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, önümüzdeki günlerde sert bir düşüş yaşayacak. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Cuma gününden itibaren sıcaklıkların 4 ila 10 derece birden azalması bekleniyor. Kıyı ve sahil şeridi için şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde ise yağışların karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Düşen sıcaklıklar nedeniyle, kara, hava ve deniz trafiğinde aksamalar yaşanabileceği, devam eden tarımsal faaliyetlerde "zirai don" riskinin arttığı bildirildi.

