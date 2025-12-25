HABER

Muğla’ya soğuk hava uyarısı

Muğla ve çevresinde yarından itibaren hava sıcaklıklarının düşerek, soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Muğla genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, önümüzdeki günlerde sert bir düşüş yaşayacak. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Cuma gününden itibaren sıcaklıkların 4 ila 10 derece birden azalması bekleniyor. Kıyı ve sahil şeridi için şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde ise yağışların karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Düşen sıcaklıklar nedeniyle, kara, hava ve deniz trafiğinde aksamalar yaşanabileceği, devam eden tarımsal faaliyetlerde "zirai don" riskinin arttığı bildirildi.

Muğla’ya soğuk hava uyarısı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Muğla
