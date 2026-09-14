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Muğla’da 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Muğla’da hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve aranan şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu Menteşe ilçesinde yakalandı.

Muğla’da 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, İzmir Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahsın Menteşe ilçesinde olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından 11 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan M.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla
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