Muğla’da arılı kovan destekleme tespit çalışması yapıldı

Dünya çam balı başkenti ve Türkiye’de en fazla arı kovanına sahip il olan Muğla’da, arı kovanı destekleme tespit çalışmaları başladı. Muğla İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri ekipleri tarafından arı konaklama noktalarında bulunan kovanlar sayım işlemleriyle kayıt altına alınıyor.

Çam balı üretiminde hem Türkiye’de hem de dünyada ilk sırada yer alan Muğla’da, Ağustos ayı sonunda Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen yaklaşık 4 milyon arı kovanının konaklaması bekleniyor.

