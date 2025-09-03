HABER

Muğla'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı

Muğla'da meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Bir kişi ise hayatını kaybetti.

Muğla'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı
DHA

Muğla'da kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Araçtaki Meryem Okuyucu (71) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde gerçekleşti. Huesniye An Morkoyun (75) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile otomobildeki Meryem Okuyucu, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Meryem Okuyucu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

