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Muğla’da zincirleme kaza sonrası karayolunda trafik tıkandı

Muğla-Antalya karayolu Ula kavşağına yakın bölgede meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrası Marmaris ve Fethiye istikametine giden araçlar kaza nedeniyle kapanan yolda uzun kuyruklar oluşturdu.Kaza Menteşe-Ula Karayolu Gülağzı kavşağı ile Ula kavşağı arasında meydana geldi.

Muğla’da zincirleme kaza sonrası karayolunda trafik tıkandı

Muğla-Antalya karayolu Ula kavşağına yakın bölgede meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrası Marmaris ve Fethiye istikametine giden araçlar kaza nedeniyle kapanan yolda uzun kuyruklar oluşturdu.
Kaza Menteşe-Ula Karayolu Gülağzı kavşağı ile Ula kavşağı arasında meydana geldi. Ula kavşağına iniş esnasında yaşanan kazada 48 ATZ 558 (otomobil), 48 E 1331 (otomobil), 34 HRH 156 (kamyonet), 07 V 4748 (kamyonet), 48 ADJ 350 (otomobil), 20 ATL 308 (otomobil), 48 AYA 860 (otomobil) plakalı araçlar kazaya karıştı.
Kaza sonrası iki kişi hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Bölgeye sevk edilen Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri yolu tek şeritten ulaşıma açarken, karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

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Muğla’da zincirleme kaza sonrası karayolunda trafik tıkandı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla
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