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Muğla’daki yangına 7 uçak, 15 helikopterle müdahale sürüyor

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesinde başlayan sonrasında Ula Armutçuk Mahallesi’ne ulaşan yangında hava ve kara ekipleri çalışmalarına devam ediyor.Muğla-Denizli karayolu Yaraş Mahallesi orman deposu bölgesinde sabah erken saatlerde başlayan orman yangınına müdahale sürüyor.

Muğla’daki yangına 7 uçak, 15 helikopterle müdahale sürüyor

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesinde başlayan sonrasında Ula Armutçuk Mahallesi’ne ulaşan yangında hava ve kara ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Muğla-Denizli karayolu Yaraş Mahallesi orman deposu bölgesinde sabah erken saatlerde başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte de bölgeye çok sayıda hava aracı sevk edilirken yangın bölgesinde ekiplerin alevlerle mücadelesi de devam ediyor. Yangın bölgesinde 15 helikopter, 7 uçak ile havadan, 15 arazöz, 7 su tankeri, 27 iş makinası, 33 araç, 1 TOMA ile karadan müdahale sürüyor. Alevlerin ulaştığı Armutçuk Mahallesi’nde yangının enerjisinin düşürüldüğü, Yaraş Mahallesi’nde ise söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Muğla’daki yangına 7 uçak, 15 helikopterle müdahale sürüyor 1

Muğla’daki yangına 7 uçak, 15 helikopterle müdahale sürüyor 2

Muğla’daki yangına 7 uçak, 15 helikopterle müdahale sürüyor 3

Muğla’daki yangına 7 uçak, 15 helikopterle müdahale sürüyor 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla
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