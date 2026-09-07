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Besni’de ev yangını korkuttu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Edinilen bilgilere göre yangın, Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi Merinos Taziye Evi mevkiindeki bir evde meydana geldi.Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Besni’de ev yangını korkuttu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi Merinos Taziye Evi mevkiindeki bir evde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin müdahalesi sayesinde yangının çevredeki yapılara sıçraması önlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Besni’de ev yangını korkuttu 1

Besni’de ev yangını korkuttu 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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