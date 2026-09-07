Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu açıklaması! "Kesin olarak aday olacak"

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkan adayı olup olmayacağı tartışmaları sürerken, parti kulislerini hareketlendiren son derece kritik bir açıklama geldi. Parti içerisinden yükselen olumsuz görüşlere ve farklı seslere rağmen, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin sürecin gidişatını değiştirecek mesajlar verdi.

'AKLINIZI BAŞINIZA ALIN' DİYEREK REST ÇEKTİ

MK TV'de yayınlanan programda Gizem Fidan ve Hakan Aygün'ün konuğu olan Gürsel Tekin, gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut siyasi konjonktürde parti için hayati bir rol üstlendiğini vurgulayan Tekin, Sayın Genel Başkan'ın parti içerisinde bir "sigorta" görevi gördüğünü ifade etti.

Parti içi muhalefete ve bireysel ikbal peşinde koşanlara 'aklınızı başınıza alın' diyerek sert uyarılarda bulunan İl Başkanı, CHP'nin son derece hassas ve kritik bir süreçten geçtiğini hatırlatarak, bu dönemin kişisel kariyer planlaması yapılacak bir zaman dilimi olmadığını dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK

Gürsel Tekin, canlı yayındaki açıklamalarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecindeki konumuna ilişkin açık ve net konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Büyük Kurultay'da kesin olarak Genel Başkan adayı olacağını ilan eden Tekin, bu adımın bir öneri niteliği taşıdığını belirttikten sonra tarihi bir çağrıda daha bulundu.

CHP'nin geleceğini şekillendirecek olan Cumhurbaşkanı adayının da yine aynı Kurultay gününde kamuoyuna resmen açıklanacağını duyurdu. Bu açıklama, hem parti tabanında hem de siyaset kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı.