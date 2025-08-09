Muğla’nın kadın İl Sağlık Müdürü eksikleri yerinde tespit ediyor

Akça, Bodrum Devlet Hastanesi yönetimiyle gerçekleştirilen görüşmelerde, sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir kalite, etkin planlama ve vatandaş memnuniyeti esasına dayalı çalışmaların kesintisiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı. İl Müdürü Akça, sağlık sisteminin güçlenmesi adına tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Akça, Bodrum Devlet Hastanesi ziyaretinin ardından Bodrum Deniz Kurtarma Derneği’ni ziyaret etti. Bodrum Marina’da gerçekleşen ziyarette, deniz ambulansı yerinde incelendi. Ziyaret sırasında Dr. Akça, Deniz Kurtarma Derneği yetkililerinden deniz ambulansının teknik donanımı ve kullanım kapasitesi hakkında detaylı bilgi aldı.

13 metre uzunluğa ve 3,65 metre genişliğe sahip olan Deniz Ambulansı, uluslararası B-Offshore sertifikasına sahip olup zorlu hava ve deniz şartlarda güvenli müdahale imkânı sunacak şekilde, Sağlık Bakanlığı’nın hava ve deniz ambulansları için belirlediği standartlara uygun olarak tasarlandı.

