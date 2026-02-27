HABER

Muhammet Baca ve kızı İkra bebek darbedilmişti! İstenen ceza belli oldu

Türkiye'yi derinden etkileyen İkra bebek ile babasının darbedilmesine ilişkin hazırlanan iddianamede tutuklu Şener Ergin'in 'kasten yaralama' suçundan 12 yıldan 36 yıla kadar hapsi istendi. Ergin'in baba Muhammet Baca'ya vurduğu çocuk skuter'ı ise 'silah' sayıldı.

Geçtiğimiz günlerde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen olay büyük bir infiale yol açmıştı. Yaklaşık 1 yıl önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesinin, binada oturan Ergin ailesiyle gürültü nedeniyle sürekli tartışma yaşadığı ve 2 aile arasında husumet oluştuğu öne sürüldü.

Muhammet Baca ve kızı İkra bebek darbedilmişti! İstenen ceza belli oldu 1

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre; 20 Şubat'ta Muhammet Baca evine döndüğü sırada, bina yakınında komşusu Servet Ergin ile karşılaştı. Servet Ergin'in kendisine 'Ne bakıyorsun lan' dediğini iddia eden Muhammet Baca, jandarmaya ihbarda bulundu. Baca, adrese gelen jandarma ekiplerine durumu anlattı. 14 aylık kızı İkra ile eşinin de kapıya gelmesi üzerine Muhammet Baca, kızını kucağına aldığı sırada, Ergin'in kardeşi Şener Ergin'ın sopalı saldırısına uğradı.

Muhammet Baca ve kızı İkra bebek darbedilmişti! İstenen ceza belli oldu 2

JANDARMAYA KAVGAYI GÜÇLÜK AYIRDI

Baca ve kucağındaki kızı İkra, aldıkları darbeyle yaralandı. Jandarma ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Muhammet Baca’nın burnunun kırıldığı, 14 aylık bebeğin kafasında 3 çatlak ve sağ gözünde yaralanma meydana geldiği saptandı. Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ile kızı, tedaviye alındı.

Muhammet Baca ve kızı İkra bebek darbedilmişti! İstenen ceza belli oldu 3

AĞABEY SERBEST BIRAKILDI, KARDEŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Şener Ergin ile Servet Ergin, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınıp karakola götürüldü. Muhammet Baca şikayetçi oldu, gözaltına alınan Şener Ergin tutuklandı. Servet Ergin ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Muhammet Baca'nın aralarındaki husumet nedeniyle Servet Ergin hakkında kapısına mermi bıraktığı iddiasıyla uzaklaştırma kararı çıkardığı da öğrenildi. İddiaları yalanlayan Ergin, tehdit mesajları aldığını öne sürdü.

Muhammet Baca ve kızı İkra bebek darbedilmişti! İstenen ceza belli oldu 4

KOŞARAK GELİP, VURDU

Olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlanırken, iddianame de hazırlandı. Tutuklu Şener Ergin'in, apartman girişinde bulunan çocuk skuter'ı alıp, koşarak geldiği ve Muhammet Baca'ya iki kez vurduğu, ilk darbenin hem babaya hem de kucağındaki bebeğe isabet ettiği iddianamede yer aldı. Çözümlemesi yapılan güvenlik kamerası görüntülerinin tutanaklarının da yer aldığı iddianamede; Şener Ergin'in bahçe kapı girişinde havada bir nesne savurduğu, 2 kez 'çat' diye yüksek ses duyulduğu belirtildi. Olay yerinde çocukların bulunduğunun açıkça görüldüğü, şüphelinin bunu fark etmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurgulanırken; çocuk skuter'ının yaralamaya elverişli olması nedeniyle 'silah' sayıldığı ve eylemin baba ile bebeğe karşı doğrudan kastla işlendiği değerlendirmesi iddianamede yer aldı.

Muhammet Baca ve kızı İkra bebek darbedilmişti! İstenen ceza belli oldu 5

SAVCI, BABA İLE KIZI İÇİN AYRI AYRI CEZA İSTEDİ

İddianamede, tutuklu Şener Ergin'in Muhammet Baca'ya yönelik eylemi nedeniyle 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar, 14 aylık bebek İkra Medine Baca'ya yönelik eylemi nedeniyle de 'Kasten yaralama' suçundan 9 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Savcılık, toplamda 12 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası istedi. Ayrıca mahkumiyet halinde tutuklu Ergin hakkında hak yoksunlukları uygulanması da talep edildi.

Muhammet Baca ve kızı İkra bebek darbedilmişti! İstenen ceza belli oldu 6

BABANIN BURNUNDA KIRIK, İKRA BEBEĞİN KAFATASINDA ÇATLAK VAR

Öte yandan adli tıp raporu da hazırlandı. Raporda; baba Muhammet Baca'nın yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu, burnunda kırık bulunduğu ve kırığın hayat fonksiyonlarına etkisinin hafif düzeyde olduğu belirtildi. 14 aylık İkra bebeğin ise kafatasında çatlak oluştuğu, yaralanmasının hayati tehlike arz ettiği ve kırığın hayat fonksiyonlarına etkisinin ağır seviyede olduğu kaydedildi.

BABA BACA'NIN KIZINI EVE BIRAKTIĞI AN KAMERADA

Olay günü baba Muhammet Baca'nın kızı İkra Medine Baca'yı kucağındayken eve bıraktığı ana ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde; Muhammet Baca'nın kucağında bulunan kızı ile binaya girdiği ve evin kapısından annesine bıraktığı anlar yer aldı. (DHA)
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

