Muharrem İnce açıkladı! CHP Genel Başkan adayı olacak mı?

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel liderliğindeki 90 milletvekili CHP'den ayrılarak Yeni Parti’yi kurarken CHP’de ise Genel Başkan adaylığı tartışması yeniden alevlendi.

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem İnce’nin kurultayda genel başkan adayı olacağı iddia edildi.

MUHARREM İNCE’DEN AÇIKLAMA

2018 yılında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, adaylık iddiaları hakkında tv100’e özel açıklama yaptı. İnce’nin açıklamasını gazeteci Barış Yarkadaş paylaştı.

Muharrem İnce, CHP’de Genel Başkan adayı olacağı yönünde iddiaları reddederken, “Emin olun televizyon bile izlemiyorum.” dedi.

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın aktardığına göre Muharrem İnce’nin açıklaması şöyle oldu:

ADAY OLMAK GİBİ BİR DERDİM YOK

"Aday olmak gibi bir derdim yok. Bu konuda hiçbir çalışmam da yok.

TORUNLARIMLA ZAMAN GEÇİRİYORUM

Yazlık evimde torunlarımla birlikte zaman geçiriyorum.

Emin olun televizyon bile izlemiyorum."