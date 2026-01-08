Muharrem İnce adına düzenlenen sahte dekont davasında mütalaa açıklandı

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, önceki duruşma esasa hakkında mütalaa için süre verildiğini ifade ederek, Cumhuriyet Savcısına söz verdi. Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Salim Faruk K., Soner Hakkı Ç., Yusuf T., Gülsün A., Kadir A., Mehmet Ali C., Murat T., Seyfullah T., Tekin A., Tülün K. ve Ozan Özgür D. hakkında Muharrem İnce'ye "hakaret" suçundan açılan davanın ön ödemeye tabi olması ve sanıkların ödemeyi yapmış olmaları nedeniyle düşürülmesini talep etti. Sanık Arkan G.'nin ise ön ödeme yapmadığı için "hakaret" suçundan hapisle cezalandırılması talep edildi.

"KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI YAYMA" SUÇUNDAN CEZA TALEBİ

Savcı, sanıklar Gülsün A., Mustafa Cengiz Ç., Salim Faruk K. ve Seyfullah T.'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak hapisle cezalandırılmalarını istedi. Sahte dekontta verileri kullanılan mağdurlar yönünden, sanıklar Arkan G., Gülsün A., Kadir A., Mehmet G., Murat T., Mustafa Cengiz Ç., Salim Faruk K., Seyfullah T., Tülün K. ve Tekin A.'nın "kişisel verileri hukuka aykırı yayma" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Cumhuriyet Savcısı, "sahte dekont" eyleminin aldatıcılık kabiliyetinin bulunmaması nedeniyle bu sanıkların "resmi belgede sahtecilik" suçundan beraatlerini istedi.

İNCE'NİN ÖZEL HAYATINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜ VE SESLER

Cumhuriyet Savcısı, İnce'nin özel hayatına ilişkin görüntü ve sesleri ifşa ettikleri iddiasıyla yargılanan sanıklar Yusuf T., Mehmet G., Ozan Özgür D., Salim Faruk K., Soner Hakkı Ç. hakkında, "söz konusu görüntülerin İnce'ye ait olmaması ve bu nedenle suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan beraatlerini talep etti.

Mütalaa sonrası söz alan sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapmak için mahkemeden ek süre talebinde bulundu. Bu talebi kabul eden mahkeme sonraki duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.

