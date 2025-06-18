Muharrem İnce CHP'ye geri mi dönüyor? Ankara'da Özgür Özel'le görüşecek... 'Rozet takacak' iddiası!

Memleket Partisi Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Ankara'da yapılacak zirve öncesi CHP kulisleri ise hareketlendi. Söz konusu görüşmede İnce’nin "baba ocağına dönüşü" olarak nitelendirilen bir sürecin detaylarının ele alınacağı iddia edildi.

MUHARREM İNCE YENİDEN CHP ROZETİ TAKABİLİR

Halk TV'de yer alan habere göre; eğer planlandığı şekilde ilerlenirse, önümüzdeki hafta salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı’nda Muharrem İnce’ye CHP rozeti takılması öngörülüyor. Bu gelişme gerçekleşirse, İnce yaklaşık üç buçuk yılın ardından CHP saflarına geri dönmüş olacak.

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMUŞTU

Muharrem İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olmuş ve yüzde 30’un üzerinde oy almıştı. Seçim sonrasında CHP yönetimine yönelik çeşitli eleştirilerde bulunan İnce, özellikle dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile fikir ayrılıkları yaşamıştı.

MEMLEKET PARTİSİ'Nİ KURDU

Bu sürecin ardından 2020 yılında “Memleket Hareketi” adını verdiği siyasi girişimi başlattı. Türkiye’nin birçok ilini dolaşarak vatandaşlarla buluşmalar gerçekleştiren İnce, 8 Şubat 2021’de CHP’den istifa ettiğini duyurdu. İstifasının gerekçesi olarak CHP’nin değişime kapalı bir yapıya büründüğünü ve parti içi demokrasinin yeterince işletilmediğini ifade etti.

İnce, 17 Mayıs 2021’de Memleket Partisi’ni kurdu ve partinin genel başkanlığına seçildi. O tarihten bu yana siyasi faaliyetlerini bu çatı altında sürdürüyor.