Muharrem İnce'den çarpıcı LGS iddiası! MEB'i açıklama yapmaya davet etti: "Pis kokular geliyor"

Geçtiğimiz günlerde CHP'ye katılan Muharrem İnce sosyal medyadan çarpıcı bir iddiada bulundu. "LGS’den pis kokular geliyor" diyen İnce "Son 5 yılın en zor sınavı olduğu söylenen sınavdan rekor sayıda, 719 birinci çıkmış. MEB’in derhal açıklama yapmasını bekliyoruz." dedi.

"BU BİRİNCİLER HANGİ İL VE OKULLARDAN?"

İnce paylaşımında şunları ifade etti:

MEB’in yaptığı LGS’den pis kokular geliyor. Son 5 yılın en zor sınavı olduğu söylenen sınavdan rekor sayıda, 719 birinci çıkmış. MEB’in derhal açıklama yapmasını bekliyoruz. Bu birinciler hangi illerden ve hangi okullardan?"

MEB’in yaptığı LGS’den pis kokular geliyor. Son 5 yılın en zor sınavı olduğu söylenen sınavdan rekor sayıda, 719 birinci çıkmış. MEB’in derhal açıklama yapmasını bekliyoruz. Bu birinciler hangi illerden ve hangi okullardan? — Muharrem İNCE (@vekilince) July 11, 2025