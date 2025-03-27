Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu ziyareti! Mesajını paylaşıp duyurdu: "Bir bedel ödediğinin farkında"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri'de Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İnce, ziyaret sonrası Ekrem İmamoğlu'nun mesajını paylaştı.
İnce mesajında şunları ifade etti:
"Sayın Ekrem İmamoğlu’nu Silivri Cezaevi’nde ziyaret ettim. Moralini çok iyi gördüm. Bir bedel ödediğinin farkında. Kendisinin mesajını sizlerle paylaşıyorum."
Sayın Ekrem İmamoğlu’nu Silivri Cezaevi’nde ziyaret ettim. Moralini çok iyi gördüm. Bir bedel ödediğinin farkında. Kendisinin mesajını sizlerle paylaşıyorum. pic.twitter.com/RB2YWpnwWg— Muharrem İNCE (@vekilince) March 27, 2025
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