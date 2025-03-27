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Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu ziyareti! Mesajını paylaşıp duyurdu: "Bir bedel ödediğinin farkında"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
27.03.2025 16:10
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edip mesajını paylaştı. İnce yaptığı paylaşımda İmamoğlu için "Moralini çok iyi gördüm. Bir bedel ödediğinin farkında" dedi.

Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu ziyareti! Mesajını paylaşıp duyurdu: "Bir bedel ödediğinin farkında"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri'de Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İnce, ziyaret sonrası Ekrem İmamoğlu'nun mesajını paylaştı.

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"BİR BEDEL ÖDEDİĞİNİN FARKINDA"

İnce mesajında şunları ifade etti:

"Sayın Ekrem İmamoğlu’nu Silivri Cezaevi’nde ziyaret ettim. Moralini çok iyi gördüm. Bir bedel ödediğinin farkında. Kendisinin mesajını sizlerle paylaşıyorum."

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Ekrem İmamoğlu Muharrem İnce ekrem imamoğlu operasyonu
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