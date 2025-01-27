Muharrem İnce'nin CHP'ye döneceği iddia edilmişti! Canlı yayında duyurdu: Tarih belli oldu

Gazeteci Enver Aysever, YouTube hesabından yaptığı açıklamada Muharrem İnce'nin Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğü, Özel ile konuşmada İnce'nin CHP daveti aldığı iddiasını paylaşmıştı.

İDDİAYI DOĞRULADI!

Ankara kulislerinde son günlerde ortaya atılan iddialarla ilgili Sözcü TV'de Aslı Kurtuluş Mutlu ile Aklın Yolu programında CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, konuştu.

Ali Öztunç, Mutlu'nun "Muharrem İnce CHP’ye katılacak iddiasına ilişkin ne dersiniz?" sorusuna "Bu konuda bilgim var, doğru" diyerek yanıt verdi.

Öztunç, "Bendeki bilgiye göre Muharrem Bey’in Cumhuriyet Halk Partisi’ne gelmek gibi bir niyeti olduğunu herkes biliyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkez yönetiminin bu konudaki tavrını bilmiyorum. Fakat Muharrem Bey’in böyle bir isteği, 'baba ocağı'na dönüş gibi bir arzusu olduğunu biliyorum. Muharrem Bey’in yakın çevresinde, hukuku olan arkadaşlarımız var. Onlar Muharrem Bey’in baba ocağına dönme isteği olduğunu ifade ediyor. Bunun hemen sonuçlanacağını düşünmüyorum. Daha çok son dönemde yaşanan adaletsizlikler, hukuksuz yaptırımlar ve haksızlıklarla ilgili bir gündem olacaktır. Ancak genel merkezin bu konuda ne düşündüğünü ya da Sayın Genel Başkan’ın bu konuda nasıl bir planı olduğunu bilmiyorum. Bu bilgi şu an paylaşılmış değil." dedi.

TARİH BELLİ OLDU

Katıldığı canlı yayında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, "Kesin ve net olarak söylüyorum, 15 gün içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çankaya üyesi olarak geri dönecek. Partiye dönerken herhangi bir talebi yok. 'CHP’li olarak hayatıma devam etmek istiyorum' demiş. Bu talebi de CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından olumlu karşılanmış" dedi.

Yarkadaş, "Muharrem İnce'nin herhangi bir görev talebi olmadığını öğrendim. Yakın arkadaşları diyor ki 'Önümüzdeki dönem neden Ankara Milletvekili olup Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olmasın?'" diye konuştu.