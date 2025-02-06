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Muharrem İnce’nin CHP’ye geçişinde ‘30 milyon TL’lik ayrıntı

06.02.2025 08:43
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CHP’den ayrılarak kurduğu yeni parti geçtiğimiz dönemlerde siyaset kulislerinde büyük tartışma yaratan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında şu günlerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İnce’nin CHP’ye yeniden katılması beklenirken partisinin 30 milyon liralık borcu krize neden oldu. İşte detaylar…

Muharrem İnce’nin CHP’ye geçişinde ‘30 milyon TL’lik ayrıntı

Muharrem İnce yeninde CHP’ye dönmeye hazırlanıyor. Memleket Partisi yöneticileri, Parti Meclisinde oy birliği ile aldıkları karar gereği parti yöneticilerinin CHP’ye katılması ve partinin feshedilerek borç ve alacaklarıyla CHP’ye devri için Genel Başkan Muharrem İnce’ye tam yetki verdiklerini söyledi.

Alınan karardan sonra bazı CHP’lilerle görüşen Memleket Partililer, parti yöneticilerin tümünün CHP’ye katılmasını istedi. Memleket Partililer, fesih kararından sonra borç ve alacaklarının da CHP’ye devredilmesi kararını hatırlattı.

30 MİLYONLUK BORÇ CHP’YE Mİ KALACAK?

Yapılan görüşmeler sırasında Memleket Partisinin çeşitli kalemlerde 30 milyon lira borcu olduğu ortaya çıktı.

CHP yönetimi, 30 milyon liralık borç bilgisini öğrendikten sonra Genel Başkan Muharrem İnce ve parti yönetiminin CHP’ye katılabileceğini ancak borç ve alacakların devrini kabul etmeyeceklerini bildirdi.

CHP kurmayları konuya ilişki soruya “sadece Muharrem Bey’in partiye katılacağını duyduk ama kesin bir bilgimiz yok. Şu an gündemimizde de yok” karşılığını verdi.

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bu konudaki sorularına cevap vermek istemedi.

Geçen hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel tesislerinde yemekte buluştu.

İnce'nin yemekte kesinlikle genel başkanlık gibi bir düşüncesinin olmadığını, verilecek her görevi yapmaya hazır olduğunu söylediği ifade edildi.

Görüşmede İnce’nin kurduğu Memleket Partisiyle birlikte CHP’ye katılma şartını koştuğu, buna da CHP Genel Başkanı Özel'in soğuk yaklaştığı iddia edildi.

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CHP kurmayları, bu durumun özellikle Anayasa Mahkemesinin denetimlerinde bazı sakıncalar doğurabileceğini öne sürdü.

"YETER ARTIK! YA BİT YOL BULACAĞIZ YA DA…"

Süreç devam ederken Muharrem İnce, X hesabından, “Yeter artık! Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız ya da bu yolda öleceğiz!” ifadelerini paylaştı.

2023’te yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sürecinde de Memleket Partisinin Millet İttifakı listesinden seçime girmesi gündeme gelmiş ancak iki parti arasında yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Sizce Muharrem İnce yeniden CHP'ye dönmeli mi?

Evet, yeniden CHP'ye dönsün.
Hayır dönmesin, Memleket Partisi'nde devam etsin.
Kararsızım.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce CHP Memleket Partisi borç
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