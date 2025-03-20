Muharrem İnce Saraçhane'de! "İmamoğlu'na destek için geldim"

Muharrem İnce İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye geldi. Muharrem İnce Saraçhane'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"AKLIMIZLA DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?"

"Suçlamalara bakıyorsunuz, PKK'lıları işe almış. Siz Öcalan'a 'Önder' diyenleri görmüyor musunuz? Dalga mı geçiyorsunuz aklımızla bizim? Televizyonlarda, Meclis ekranlarında 'Sayın' diyorsunuz. Sonra da PKK ile iş birliği yapmakla arkadaşlarımızı suçluyorsunuz.

"ONA ARTIK 'HAYIR, YANLIŞ YAPIYORSUN' DİYECEK ESKİ ARKADAŞLARI DA YOK"

Burada bilmemiz gereken şudur: Erdoğan bu topraklara Türk milletine yaptığı bir başka kötülüğü de size kısaca özetleyeyim. Bilge Kağan varken yanında ikinci adam vardı. Tonyukuk vardı. Alparslan varken, yanında Nizamülmülk vardı. Fatih varsa Kanuni varsa Yavuz Sultan Selim varsa yanında Köprülüler vardı, Sokollular vardı. Atatürk varken yanında Fevzi Çakmak vardı, İsmet Paşa vardı, Kazım Karabekir vardı. Türkiye'de Türk tarihinde 1500-2000 yıllık Türk tarihinde, ilk kez bir tek adam var. Ona artık 'Hayır, yanlış yapıyorsun' diyecek eski arkadaşları da yok artık.

"DİRENMEK ZORUNDAYIZ"

Türkiye bir karanlığa doğru ve bilinmezliğe sürükleniyor. Ama emin olun tüm sivil toplumuyla, sendikalarıyla, odalarıyla, dernekleriyle, bütün siyasi partileriyle buna direnmek zorundayız. Türkiye'yi bu yürütmenin başı bataklığa götürecek diyorum. Desteğim sayın Ekrem İmamoğlu'yla olduğu için bugün ziyarete geldim. Hepinize teşekkür ederim."