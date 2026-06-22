Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin babası Emekli Hava Savunma Albayı Feyzi Tunç Türeli için Ankara'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

İNCE DE TÖRENE KATILANLAR ARASINDAYDI

Beraberindeki partililerle Feyzi Tunç Türeli için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen askeri törene katılan Kılıçdaroğlu, Türeli'nin ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti. Törene; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, CHP'li milletvekilleri ile Türeli'nin yakınları katıldı.

Feyzi Tunç Türeli, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İSMİNİ SÖKTÜLER

Öte yandan tören sırasında, Özgür Özel tarafından gönderilen çelenkte yer alan “Özgür Özel CHP Genel Başkanı” yazılı isimliğin söküldüğü görüldü.