HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin babası Emekli Albay Feyzi Tunç Türeli'nin cenazesine katıldı. Cenazeye Muharrem İnce de katıldı. Uzun süredir aynı karede görülmeyen Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce, yıllar sonra aynı törende bir araya geldi.

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
Recep Demircan

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin babası Emekli Hava Savunma Albayı Feyzi Tunç Türeli için Ankara'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede 1

İNCE DE TÖRENE KATILANLAR ARASINDAYDI

Beraberindeki partililerle Feyzi Tunç Türeli için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen askeri törene katılan Kılıçdaroğlu, Türeli'nin ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti. Törene; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, CHP'li milletvekilleri ile Türeli'nin yakınları katıldı.

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede 2

Feyzi Tunç Türeli, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede 3

ÖZGÜR ÖZEL'İN İSMİNİ SÖKTÜLER

Öte yandan tören sırasında, Özgür Özel tarafından gönderilen çelenkte yer alan “Özgür Özel CHP Genel Başkanı” yazılı isimliğin söküldüğü görüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla için orman yangını risk uyarısı yapıldıMuğla için orman yangını risk uyarısı yapıldı
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Londra Borsası'nın açılış gongunu iklim eylemi için çaldıSıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Londra Borsası'nın açılış gongunu iklim eylemi için çaldı

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Boyun çetesinin işleyişi: Avukat ve para ağı ifşa edildi

Barış Boyun çetesinin işleyişi: Avukat ve para ağı ifşa edildi

Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!

Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

İfadesi ortaya çıktı: 'Cinsel parti' yanıtı

İfadesi ortaya çıktı: 'Cinsel parti' yanıtı

Ticaret Bakanlığı açıkladı: 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek

Ticaret Bakanlığı açıkladı: 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek

Kilosu 7 bin TL'den satılacak: 'Bu zam gerekliydi'

Kilosu 7 bin TL'den satılacak: 'Bu zam gerekliydi'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.