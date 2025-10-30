'Muhittin Böcek itirafçı olacak' iddialarına CHP lideri Özel'den çarpıcı yanıt: "Adam yollayıp 'CHP'ye iftira at' demişler"

CHP, İstanbul Esenyurt'ta mitingler serisinin 64'üncüsünü gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le ilgili son dönemdeki iddialarla ilgili tepki gösterdi.

"BU BİR SUÇSA SUÇUN SAHİBİ BENİM"

Özel, açıklamalarında şu ifadelerde bulundu:

"Prof. Dr. Ahmet Özer, ömrünü Türk-Kürt kardeşliğine adamış bir bilim insanı. Buradan Türkiye'ye Esenyurt İttifakının sesini duyurduk, kardeşliğin kazandırabileceğini gösterdik. Yüzde 51 oyla Esenyurt'u Ahmet Özer'e teslim ettiniz. Bizi göreve çağıran, halkçı bir belediyeciliğin Esenyurt'un hak ettiğini düşünen vatandaşlarımızdır.

Özer 209 günde, aşevi açtı, kreş açtı, 600 öğrenciye eğitim desteği verdi, 3 bin öğrenciye kurs hizmeti verdi, 23 okulun onarımını üstlendi, 100 bin ton asfalt attı, Kıraç ve Sanayi Bölgesindeki imar sorununu çözdü, planladığı 5 festivalin 3'üne katılabildi. 'Teröre destek veriyor' diye tutukladılar. Kent uzlaşısı suç sayıldı. 'Batıda belediye kazanacak gücü olmayan Kürtlerin oyu alınmış ve onlara temsil imkanı tanınmıştır.' denildi. Diyorlar ki, 'Kürtlere hak etmedikleri bir temsil verdiniz' Bu bir suçsa bu suçun sahibi benim. Açıkça ifade ediyorum, DEM kendi siyaseti olan, saygn siyasetçileri olan bir partidir. Ama Kürtler DEM'den, DEM Kürtlerden ibaret değildir."

ÖZEL'DEN BÖCEK SÖZLERİ: "'CHP'YE İFTİRA AT' DEMİŞLER"

Özgür Özel konuşmasının devamında ise Muhittin Böcek'le ilgili son dönemde gündem olan iddialara yanıt verdi. Özel, Böcek'e yöneltilen iddialarla ilgili sert konuştu.

Özel'in ifadeleri şu şekilde:

"Antalya'ya kadar adam yollamışlar. "CHP'ye iftira at" demişler. Muhittin Böcek 'Kimseye iftira atamam, sağlığım el vermiyor ama bu dediğinize de ahlakım el vermiyor' 'demiş."

NE OLMUŞTU?

Tutuklanan Muhittin Böcek'in etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini iddia etmişti.

TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Muhittin Böcek'in itirafçı olmak istediğini öne sürmüştü.

Fatih Atik, “Rıza Akpolat eğer beni desteklemezseniz konuşurum diye bir mesaj paylaştığını Şamil Ağabey anlatmıştı. Ekrem İmamoğlu ile ilgili bilgileri açıklayacağını söylemişti. Başka bir belediye başkanının itirafçı olmak istediğini öğrendik o isim de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek. Antalya’da biliyorsunuz kendisi tutuklu, oğlu da tutuklu ama kendisinin itirafçı olmak istediğinin bilgisi bize ulaştı ve CHP'nin içinden gelen bir bilgi bu” ifadelerini kullanmıştı.

BÖCEK'TEN YALANLAMA GELMİŞTİ

Öte yandan Böcek'ten konuyla ilgili olarak açıklama gelmişti. Kendi el yazısıyla açıklama yapan Böcek iddiaları yalanladı ve herhangi bir müracaatının olmadığını söylemişti.

Böcek açıklamasında şu ifadelerde bulunmuştu:

"Kıymetli Antalyalılar sabah saatlerinde bazı medya kuruluşlarında gördüğüm haber üzerine bu açıklamayı uygun buldum. Hepinizin bildiği gibi covid sürecinde 108 gün yoğun bakımlarda kalmıştım. Şu anda günde 15 ilaç kullanarak ayakta durabiliyorum. 4 defa hastaneye sevk edildim, bugünlerde yine hastaneye gitmem gerekiyor. Kas, kilo kaybı, şeker, kalp, tansiyon, prostat, böbrek değerlerim yüksekliği ciddi akciğer sorunlarım varken asılsız bu haberler beni üzmüştür.

Haberlerde bahsedildiği gibi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili herhangi bir müracaatım olmamıştır."