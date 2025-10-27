Muhtar nedir, görev ve yetkileri nelerdir?

İdari yönetimler için idari bölümlere ayrılmış olan Türkiye’de illerde valiler, ilçelerde ise kaymakamlar görev yapmaktadır. Görevlendirildikleri il ve ilçelerde en yetkili kişiler bu kişilerdir ve devletin yerel görevlileri olarak tanımlanmaktadırlar. İlçelere ayrılmış olan illerde ilçeden daha küçük olan birimler ise köy, belde, bucak, mahalle gibi birimler bulunmaktadır. Her bir idari bölümün yöneticisi de ayrı olarak belirlenmiş ve devlet tarafından atanmıştır.

İllere valiler, ilçelere kaymakamlar, bucaklara bucak müdürleri, mahallelere ve köylere ise muhtarlar bakmaktadır. Bu kişiler kanunlar tarafından verilmiş görev ve yetkilere sahip olurlar. İdaresinde olan bölgeleri devletin yerel temsilcisi sıfatı ile yönetirler. Görevleri ve sorumlulukları ise çeşitlilik göstermektedir.

Türkçe dilinde kelime anlamı olarak muhtar seçilmiş kişi demektir. İdari olarak ise Türkiye idare sisteminde bir köyün ya da bir mahallenin yönetiminden sorumlu olan kişidir. Mahalle muhtarlığında görev yapan muhtar devletin o mahalle ya da köy için belirlediği yetkileri kullanarak görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Kaymakamlık birimine bağlı olarak görev yapan muhtarlar, köylerde ya da mahallelerde adaylık koymuş olan kişiler arasından halk tarafından seçilirler. Azaları ile birlikte sorumlu oldukları ve seçildikleri köyün ya da mahallenin tüm idari işlerini yönetmek muhtarların görevidir. Seçilen muhtar, bulunduğu bölgenin temsilcisi olarak kabul edilir ve görev alanı içinde olan bölgede yasaların halka duyurulmasından da sorumlu tutulurlar.

Kişiler, bulundukları mahallede ya da köyde muhtar olmak için bir eğitim almak durumunda ya da zorunda değillerdir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunan, 25 yaşını tamamlamış olan kişiler muhtarlık için aday olma hakkına sahiptirler. Muhtar adayı olan kişiler altı ay süre ile aday olacakları mahallede ikamet ediyor olmak zorundadır. Ayrıca kişiler muhtar adayı olabilmek için hiçbir yüz kızartıcı suç da işlememiş olmalıdırlar.

Muhtar olmak isteyen kişiler diğer şartlara da uygunsa muhtar olarak seçildikten sonra bağlı bulundukları kaymakamlık tarafından düzenlenen hizmet içi bir eğitim alırlar. Bu eğitimlerde şu başlıklardaki dersleri görürler:

Muhtar yetki ve sorumlulukları

Mevzuatlar

Bilgisayar teknolojileri

Yerel yönetimler

Köy ve mahalle idaresi yönetmelikleri

İletişim

Muhtar bilgi sistemi

Muhtarın görev ve yetkileri nelerdir?

Muhtar olarak seçilen kişiler yeniden seçim yapılana kadar 5 yıl boyunca mahalle ya da köyde görev yaparlar. Başlıca muhtar görevleri ve yetkileri ise şunlardır: