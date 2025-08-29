HABER

Muhtar yüzen kadına sürat teknesiyle çarptı! Yalova'da ölümden böyle döndü: "Kaçmaya zamanım olmadı"

Yalova'da denizde yüzerken sürat teknesi çarpan kadın ölümden döndü. Ayşe Betül Terzioğlu'na (71) mahalle muhtarının kullandığı 'İMPARATOR 77' adlı tekne çarptı. Terzioğlu'nun yaralı halde denizden çıkarılmaya çalışıldığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Tekne sahibi mahalle muhtarı hakkında mahkeme kararı belli oldu.

Yalova’nın Armutlu ilçesinde denizde yüzerken sürat teknesinin çarptığı Ayşe Betül Terzioğlu (71), ağır yaralandı. Terzioğlu’nun yaralı halde denizden çıkarılmaya çalışıldığı anlar cep telefonuyla görüntülenirken, gözaltına alınan tekne sahibi mahalle muhtarı A.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'İMPARATOR 77' TEKNESİYLE ÇARPTI

Olay, 25 Ağustos’ta saat 17.00 sıralarında Kapaklı Mahallesi İlibat Koyu’nda meydana geldi. Evine 20 metre mesafedeki koyda yüzen Ayşe Betül Terzioğlu’na Kapaklı Mahallesi Muhtarı A.T.’nin kullandığı ‘İMPARATOR 77’ isimli tekne çarptı.

Bacaklarından yaralanan Terzioğlu, A.T. tarafından denizden çıkarılmaya çalışıldı. O anlar, sahildeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

"SÜRATLİ OLARAK SAHİLE YAKIN SEYREDİYORDU"

Ayşe Betül Terzioğlu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Terzioğlu’nun sağ ve sol kaval kemiklerinde kırıklar olduğu, ayrıca kırık kemik dışarı çıktığı için enfeksiyon riski taşıyan açık yarası bulunduğu tespit edildi.

Yapılan ameliyatla uyluk kemiği platinle sabitlenen ve tedavisi süren Terzioğlu, ifadesinde kaza anını şu sözlerle anlattı:
“Denize girmeden önce herhangi bir tekne olup, olmadığını kontrol ettim. Yüzdüğüm esnada kafamı çevirdim, bir teknenin üzerime doğru süratle geldiğini gördüm. Kaçmak için zamanım olmadı ve tekneyi görmem ile bana çarpması aynı zamanda oldu. Tekne bana çarptığı esnada, bacağımda çok şiddetli bir ağrı hissi duydum. Daha sonra bana çarpan tekneden ismini bilmediğim bir şahıs elini uzatarak, beni tekneye çekmek istedi. Ancak yaşadığım şiddetli ağrı sebebiyle, hareket edip, tekneye binemeyeceğimi söyledim. Çevrede bulunan vatandaşlar beni sahile kadar çektiler. Bana çarpan tekne daha önceki günlerde de aynı sahilde dikkatsiz ve süratli olarak sahile yakın seyir yapmaktaydı, çoğu zaman tekne sahile hızlı bir şekilde giriyordu.”

SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan teknenin sahibi A.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

