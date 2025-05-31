HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Muhtarın 'Camide minibüsünü yıkama' uyarısı kanlı bitti! O anların görüntüleri ortaya çıktı

İçerik devam ediyor

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde muhtar Kemal Dönmez, 'camide aracını yıkama' diyerek uyardığı minibüs şoförü C.D. tarafından bıçaklandı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ergene'nin Marmaracık Mahallesi'nde muhtarı Mustafa Kemal Dönmez, dün cuma namazını kılıp çıktıktan sonra karşılaştığı minibüs şoförü C.D.'yi camide aracını yıkmaması yönünde uyardı. Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Mahalleli araya girip, tarafları ayırdı.

MUHTAR, ALDIĞI BIÇAK DARBELERİ İLE YERE DÜŞTÜ

C.D., kısa süre sonra muhtarlığa doğru yürürken arkasından koşarak gittiği Dönmez'i bıçakladı. Mustafa Kemal Dönmez, aldığı bıçak darbeleri ile yere düştü, C.D. kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CAMIDE-MINIBUSUNU-YIKAMA-DIYE-UYARAN-M_743287_219454

Dönmez, ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

CAMIDE-MINIBUSUNU-YIKAMA-DIYE-UYARAN-M_743288_219454

O ANLAR KAMERADA

Dönmez, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, kaçan C.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

CAMIDE-MINIBUSUNU-YIKAMA-DIYE-UYARAN-M_743285_219454

C.D.'nin işlemleri sürerken, minibüs şoförünün Dönmez'i kovalayarak bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

CAMIDE-MINIBUSUNU-YIKAMA-DIYE-UYARAN-M_743283_219454

CAMIDE-MINIBUSUNU-YIKAMA-DIYE-UYARAN-M_743281_219454

CAMIDE-MINIBUSUNU-YIKAMA-DIYE-UYARAN-M_743284_219454

(DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Sultangazi... Kırmızı ışıkta geçmeye çalışan motosikletli öğrenciye çarptı, hem öğrenciye hem de kendisini uyaran kadına bağırdı!Yer: Sultangazi... Kırmızı ışıkta geçmeye çalışan motosikletli öğrenciye çarptı, hem öğrenciye hem de kendisini uyaran kadına bağırdı!
Sahipsiz köpek sürüsü park halindeki araca saldırarak zarar verdiSahipsiz köpek sürüsü park halindeki araca saldırarak zarar verdi

Anahtar Kelimeler:
Muhtar Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emeklilik sisteminde yeni düzenleme yolda!

Emeklilik sisteminde yeni düzenleme yolda!

Marmaray'da iki çocuklu babaya yumruk atan şüpheli tutuklandı!

Marmaray'da iki çocuklu babaya yumruk atan şüpheli tutuklandı!

Marmaray'da yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Öfkenin merkezi: 'Mavi gömlekli çocuk'

Marmaray'da yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Öfkenin merkezi: 'Mavi gömlekli çocuk'

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle duyurdu: “Ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle duyurdu: “Ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak”

Evinde boğularak öldürülmüş halde bulunmuştu! Annesi sorguda suçunu itiraf etti

Evinde boğularak öldürülmüş halde bulunmuştu! Annesi sorguda suçunu itiraf etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.