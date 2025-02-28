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Muhtarlarla ‘Çevre Düzeni Planı’ buluşmaları

28.02.2025 14:44
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Bursa’nın ‘Kent Anayasası’nı oluşturacak 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarını katılımcı bir anlayışla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Bölgesel Muhtarlar Çalıştayı çerçevesinde Keles ve Harmancık’taki muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlarla ‘Çevre Düzeni Planı’ buluşmaları

Bursa Planlama Ajansı tarafından daha önce dağ yöresi, İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Gemlik, Mudanya ve Orhangazi ilçelerindeki muhtarlarla buluşarak kente dair fikir alışverişinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, bu kez Keles ve Harmancık ilçelerinin muhtarları ile bir araya geldi. Keles Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, ilçe muhtarlar derneklerinin başkanları ve muhtarlar katılım gösterdi.

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi veren Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Nazlı Yazgan, Bursa’nın yeni planlama vizyonunu da anlattı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in muhtarların görüşlerini ve katkılarını son derece önemsediğini belirten Nazlı Yazgan, sorunları hep birlikte el ele vererek çözeceklerini dile getirdi. Program, soru cevap bölümüyle devam etti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muhtar Bursa
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