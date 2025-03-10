HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Muhtarlık seçiminden husumet doğdu! Hakkari'de başladı, Kağıthane'de silahlı saldırı yapıldı... O anlar kamerada

Muhtarlık seçiminden husumet doğdu! Hakkari'de başladı, Kağıthane'de silahlı saldırı yapıldı... O anlar kamerada

10.03.2025 11:01
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

İçerik devam ediyor
10.03.2025 11:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de 2024 yılı eylül ayından köyde yapılan muhtarlık seçimlerinde yarışan adayların aileleri arasında husumet başladı. Hakkari'deki seçimlerin tartışması ise Kağıthane'ye taşındı. Husumetli aileler caddede karşı karşıya gelirken, seçimi kazanan muhtarın yakını karşı tarafa silahla ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunların kuyumcuya isabet ettiği anlarda panik yaşandı. O anlara ait görüntüler ise kameralara yansıdı.

Olay, 28 Ekim 2024'te saat 21.15 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geçen yıl Eylül ayında Hakkari’de Beşpınar Mahallesi, Karlı köyünden ayrıldı.

22

ADAYLARIN AİLELERİ ARASINDA HUSUMET BAŞLADI

Ardından da mahallede muhtarlık seçimi yapıldı. Seçimde Bülent D. oy çokluğuyla muhtar seçilirken, diğer aday ise kaybetti. İddiaya göre seçimden sonra adayların aileleri arasında husumet başladı.

25

CADDEDE KARŞILAŞTILAR; SİLAHINI ÇEKİP ATEŞ AÇTI

Tarafların aile yakınları Kağıthane’de bir caddede karşı karşıya geldi. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada silahını çeken Mevlana D. (36), karşı taraftaki Jiyat E. (23), Sedat D. (30) ve Jivar E.’ye (25) ateş açtı.

23

SİLAHLA KOVALDI

Ortalığın bir anda karıştığı olayda silahtan çıkan kurşunlar, Sedat A.’nın (32) o sırada içeride olduğu kuyumcuya isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırgan Mevlana D. karşı tarafı bir süre silahla kovaladı. Yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

24

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.Çalışmalar sonucunda tespit edilen saldırgan Mevlana D., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan saldırganın poliste çeşitli suçlardan 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Mevlana D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Çalıştığı yerin merdiven boşluğuna düşüp hayatını kaybettiÇalıştığı yerin merdiven boşluğuna düşüp hayatını kaybetti
Trump’tan Grönland’a çağrı! "Parçamız olun"Trump’tan Grönland’a çağrı! "Parçamız olun"
Anahtar Kelimeler:
seçim Hakkari muhtarlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Skandal iddia! Son yazıştığı arkadaşı doğruladı

Skandal iddia! Son yazıştığı arkadaşı doğruladı

Şehitlik bir gecede ortadan kayboldu! Konya'daki ilginç olaya CHP'li vekilden sert tepki

Şehitlik bir gecede ortadan kayboldu! Konya'daki ilginç olaya CHP'li vekilden sert tepki

Tiryakileri üzen haberi duyurdu!

Tiryakileri üzen haberi duyurdu!

Rekabet Kurulu düğmeye bastı! BİM, ŞOK ve Migros'a soruşturma başlatıldı...

Rekabet Kurulu düğmeye bastı! BİM, ŞOK ve Migros'a soruşturma başlatıldı...

Deniz Baykal'ın müstehcen görüntülerini yayınlayan eski istihbaratçı yakalandı

Deniz Baykal'ın müstehcen görüntülerini yayınlayan eski istihbaratçı yakalandı

Kadın, GBT yapmak isteyen ekiplere tekme tokat saldırdı

Kadın, GBT yapmak isteyen ekiplere tekme tokat saldırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.