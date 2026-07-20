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Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi

İstanbul’un Fatih ilçesinde yıkım kararı nedeniyle mühürlü bulunan boş bir dükkandan yayılan kötü kokular üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan incelemede dükkanda bozuk gıda ürünleri ile kedi ölüleri tespit edilirken, zabıta ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi

Olay, Cankurtaran Mahallesi Taya Hatun Sokak üzerinde bulunan boş bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıkım kararından mühürlü olan boş dükkandan kötü kokular gelmeye başladı. Aynı sokak üzerinde bulunan esnaflar durumu farkederek yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen ekipler merdiven yardımıyla içeriyi kontrol etti. Boş dükkanın içerisinde bozuk gıda ürünlerinin ve kedi ölülerinin bulunduğu belirlendi. Zabıta ekipleri dükkanın temizlenmesi ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

"Ekipler çözüm odaklı çalışma yapıyorlar"
Kötü koku ihbarında bulunan esnaf Emrah Baygın, yetkililerin çözüm odaklı çalışma yaptıklarını belirterek, "Gülhane Parkı’nın arka tarafındaki sokak arasındayız. Burayı daha önce mühürlemişler. 5 gündür dükkandan kötü koku geliyor. Müşteriler burada oturamıyor. Oturduğu zamanda gidiyorlar. Zabıta ekipleri şu anda sonuç odaklı bir çalışma yapıyorlar. İnşallah çözecekler" dedi.

Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi 1

Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi 2

Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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