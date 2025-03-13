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Mumya satmaya çalışan 6 şüpheli adliyede

13.03.2025 15:43
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Niğde'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ortaçağ dönemine ait olduğu değerlendirilen mumyayı satmaya çalışan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Mumya satmaya çalışan 6 şüpheli adliyede

Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Kasabasında tarihi bir mumyayı satmaya çalışan şahısların olduğunu tespit eden Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. H.G.'ye ait ikamette yapılan aramada, ortaçağ dönemine ait olduğu değerlendirilen erkek mumya ele geçirildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında H.G., K.D., R.G., Ş.K., H.O. ve İ.E. gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Karakoldaki işlemleri tamamlanan 6 kişi geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından Bor Adliyesine sevk edildi.

MUMYA KORUMA ALTINA ALINDI

Ele geçirilen mumyanın ise incelenmek üzere koruma altına alındığı öğrenildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Niğde
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