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Munzur Çayı'na düşmüş, 1 buçuk saat süren müdahale ile hayata döndürülmüştü! 17 yaşındaki Eylül'den acı haber

Tunceli’de Munzur Çayı'na düştükten sonra kalbi duran ve doktorların uzun uğraşları sonucu kalbi yeniden çalıştırılan 17 yaşındaki genç kız, yaşam mücadelesini kaybetti.

Munzur Çayı'na düşmüş, 1 buçuk saat süren müdahale ile hayata döndürülmüştü! 17 yaşındaki Eylül'den acı haber
Begüm Özkaynak

Olay, Tunceli-Ovacık karayolu Venk köprüsü mevkiinde geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelmişti. İddiaya göre arkadaşlarıyla piknik yapmaya gittiği belirtilen 17 yaşındaki Eylül Yuvanç Munzur Çayı'na düşmüş, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından çaydan çıkarılmıştı.

1 BUÇUK SAAT SÜREN MÜDAHALE İLE YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜLMÜŞTÜ

Yuvanç, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılmış doktorların burada yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahalesiyle yeniden hayata döndürülmüştü. Kısa bir süre Tunceli Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde kalan genç kız, durumunun ciddiyeti nedeniyle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

EYLÜL BUGÜN HAYATINI KAYBETTİ...

Eylül Yuvanç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Öte yandan, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli Çay Kalp‎ piknik munzur
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