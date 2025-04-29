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Munzur Dağlarındaki yaylalarda yaban hayatı objektiflere yansıdı

Erzincan’da avlanması yasak ve koruma altında olan birçok yaban hayvanı, Munzur Dağları’ndaki yaylalarda objektiflere yansıdı.

Munzur Dağlarındaki yaylalarda yaban hayatı objektiflere yansıdı

Erzincan ile Tunceli’nin Pülümür ve Ovacık ilçeleri arasında yer alan Munzur Dağları, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatıyla da dikkati çekiyor. Dağ keçisi, kurt, boz ayı, tilki, akbaba, domuz ve vaşak gibi canlı türlerin yaşadığı Munzur Dağlarında nesli koruma altında ve avlanması yasak olan hayvanlar doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir tarafından fotoğraflandı.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’da Munzur Dağlarındaki yaban hayatının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Tabiatın Takvimi
Kış, biraz uzun sürdü bu yıl.
Doğa bekledi. Hayvanlar sustu.
Toprak sabretti.
Sonra bir sabah.
Ayı gözlerini açtı, "her şey yerli yerinde mi?" diye baktı.
Keçi, en yüksek kayaya çıkıp rüzgârı yokladı.
Akbaba, sessizliğin içinden geçerek yeniden döndü göğe.
Ve turna.
Turna, baharı müjdelemek için değil; bahar olmak için geldi.
Her biri, tabiatın dersinde birer cümle.
Okumasını bilen için hayat, hep açık havada işlenir." notunu bıraktı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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munzur
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