Muradiye Şelalesi'ne turist akını

Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Muradiye Şelalesi, sonbahar mevsiminin kendisini hissettirmesiyle birlikte ziyaretçilerini ağırlıyor. Kı-bşın donmuş haliyle yazın ise yeşilliğe bürünen Muradiye Şelalesi, sonbahar mevsiminde de görsel bir şölen sunuyor. Her mevsim güzel bir manzara sunan şelale bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri mest ediyor.

İran'ın Tebriz kentinden gelen aile, şelaleyi çok beğendiklerini belirterek, Van'a gelen herkesin Muradiye Şelalesi'ni ziyaret etmesi gerektiğini belirtti.

Arkadaşlarıyla yılın son sıcak günlerinin tadını çıkarmaya geldiklerini söyleyen Sefa Dayan ise, "Yılın son sıcak günlerini gezmek için arkadaşlarla rotamızı Muradiye Şelalesi'ne çevirdik. Çok güzel yerler, herkesi bekliyoruz" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır