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Murat Çalık ile annesinin yürek burkan fotoğrafı...

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve Silivri'de tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Geçtiğimiz günlerde lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen Çalık ve annesi Gülseren Çalık'ın görüntüleri dikkt çekti.

Murat Çalık ile annesinin yürek burkan fotoğrafı...
Doğukan Akbayır

Cezaevinde geçirdiği sürede 21 kilo veren ve ciddi sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tetkiklerinin yeniden yapılmasına karar verildi.

Murat Çalık ile annesinin yürek burkan fotoğrafı... 1

YÜREK BURKAN FOTOĞRAF

Çalık, İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Çalık mahkumlar koğuşu penceresinde, annesi Gülseren Çalık ise hastane önünde beklerken görüntülendi.

TELE 1'den Ersin Eroğlu, Çalık'ın mahkumlar koğuşu penceresindeki görüntüsü ile annesi Gülseren Çalık'ın ise hastane önünde bekleyişini sürdürdüğü kareleri paylaştı.

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Beylikdüzü
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