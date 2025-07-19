Murat Çalık ile annesinin yürek burkan fotoğrafı...

Cezaevinde geçirdiği sürede 21 kilo veren ve ciddi sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tetkiklerinin yeniden yapılmasına karar verildi.
Çalık, İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Çalık mahkumlar koğuşu penceresinde, annesi Gülseren Çalık ise hastane önünde beklerken görüntülendi.
TELE 1'den Ersin Eroğlu, Çalık'ın mahkumlar koğuşu penceresindeki görüntüsü ile annesi Gülseren Çalık'ın ise hastane önünde bekleyişini sürdürdüğü kareleri paylaştı.
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