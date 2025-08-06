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Murat Çalık tekrar cezaevine gönderilecek!

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın hastanedeki tetkik süreci tamamlandı. Çalık, bugün yeniden cezaevine sevk edilecek ve burada tekrar Adli Tıp kararı beklenecek.

Murat Çalık tekrar cezaevine gönderilecek!
Cansu Akalp

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı İBB’ye yönelik tartışmalı soruşturma kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın sağlık durumu cezaevinde giderek kötüleşti. Geçmişte lösemi ve lenfoma tedavisi gören Çalık’ın tahlil sonuçlarına göre, yeniden kansere yakalanma sınırında olduğu belirtildi. Hastane raporunu hazırladı, Adli Tıp'a gönderdi. Çalık bugün tekrar hastaneden cezaevine gönderilecek.

ADLİ TIP KARARI BEKLENECEK

Rapor, Adli Tıp'a gönderildi. Halk Tv'nin aktardığı bilgilere göre, Çalık bugün tekrar hastaneden cezaevine gönderilecek ve burada tekrar Adli Tıp kararı beklenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü Mehmet Murat Çalık
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