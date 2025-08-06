Murat Çalık tekrar cezaevine gönderilecek!

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı İBB’ye yönelik tartışmalı soruşturma kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın sağlık durumu cezaevinde giderek kötüleşti. Geçmişte lösemi ve lenfoma tedavisi gören Çalık’ın tahlil sonuçlarına göre, yeniden kansere yakalanma sınırında olduğu belirtildi. Hastane raporunu hazırladı, Adli Tıp'a gönderdi. Çalık bugün tekrar hastaneden cezaevine gönderilecek.

ADLİ TIP KARARI BEKLENECEK

Rapor, Adli Tıp'a gönderildi. Halk Tv'nin aktardığı bilgilere göre, Çalık bugün tekrar hastaneden cezaevine gönderilecek ve burada tekrar Adli Tıp kararı beklenecek.