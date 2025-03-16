Murat Ongun'dan Ersoy Dede'ye 'Flash TV' göndermeli yanıt

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait İstanbul Medya AŞ hakkında soruşturma başlatılmıştı. Arama yapan ekipler bir bilgisayara el koymuştu ve el konulan bilgisayarda muhasebe kayıtlarının olduğu öğrenilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Ersoy Dede'nin 'Medya A.Ş.' iddialarına yanıt verdi. Ersoy Dede, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı gazeteciler, Ekrem İmamoğlu’nun PR’ını yapmak için açıktan para almakla suçlanıyor. (Medya A.Ş soruşturması)" iddiasında bulundu.

Dede, "Benzer durumda olduğunu zannettiğimiz bazı gazeteciler, soruşturmaya konu bir gazetecinin pasaportu üzerinden, konuyu sulandırma/itibarsızlaştırma yarışına giriştiler.. Yaw bir bekleyelim hele. Belki de medyada temiz eller operasyonudur bu.. Hayırlı olur belki de..." dedi.

"HER ŞEY OLURSUN AMA REZİL OLAMAZSIN"

Murat Ongun, Dede'nin çalıştığı Flash HaberTV'ye yasa dışı bahis operasyonunda el konulduğunu belirterek "Çalıştığı kanala daha 2 gün önce yasadışı bahis operasyonuyla el konmuş adam “medyada temiz eller operasyonu” diyor, ağzına Medya AŞ’yi alıyor. Türkiye’de her şey olursun ama rezil olamazsın' sözü bugün de bu kişide vücut buldu" " ifadelerini kullandı.