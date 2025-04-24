Murat Ongun'un iki avukatı gözaltında! İmamoğlu'nun avukatının avukatı için gözaltı kararı: "Duruşmam bitince İstanbul'a döneceğim, ifadeye kendim gelirim"

İBB yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel gözaltına alındı. Günel'in yanı sıra avukat Kazım Yiğit Akalın da gözaltına alındı.



Serkan Günal



DHA'nın haberine göre iki isim 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlamaları ile gözaltına alındı. Avukatlar bugün adliyeye sevk edilecek.

"GERÇEKLER ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKAR"

Gözaltına alındığı sosyal medya hesabından duyuran Günel, "İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafi olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar" dedi.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATININ AVUKATINA GÖZALTI KARARI

Öte yandan İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatlığını yapan Yiğit Gökçehan Koçoğlu için de gözaltı kararı verildi.

GÖZALTI KARARIYLA İLGİLİ OLARAK AÇIKLAMA YAPTI

Koçoğlu da hakkında gözaltı kararı için açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koçoğlu, bugün Adıyaman Adliyesi'nde olduğunu aktardı ve duruşmasından sonra İstanbul'a döneceğini söyledi.

Koçoğlu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:



"Sayın vekilimin de yazdığı gibi sabah hakkımda gözaltı kararı olduğunu öğrenerek güne başladım. İBB dosyası sürecinde hem Sayın Genel Sekreter Can Akın Çağlar’ın hem de Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı kıymetli meslektaşım Mehmet Pehlivan’ın avukatlığını yaptım.

"BURADAN ALABİLİRSİNİZ YA DA BEKLEYİN"

Değerli meslektaşlarım Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel’le birlikte bana yapılan bu operasyon kabul edilemez. Bizler mesleğimizi icra ediyoruz. Savunma tarih boyu susmadı ve hiçbir zaman da susmayacak. 21’inde Çağlayan’daydım. 22’sinde Antalya Adliyesi’ndeydim. 23’ünde Vatan’da ifadedeydim. Bugün de Adıyaman Adliyesi’ndeyim. Buradan alabilirsiniz ya da bekleyin, ben zaten duruşmam bitince İstanbul’a döneceğim. İfadeye kendim gelirim. Kısacası ben mesleğimi icra ediyorum. Adliye her gün geldiğim yer. Beni çağırsanız zaten gelirdim ben. Bu karara gerek yoktu"Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır