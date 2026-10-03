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Muratlı - Tekirdağ yolunda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ’da Muratlı ??" Süleymanpaşa karayolu üzerinde, heyelan bölgesi olarak bilinen mevkide feci bir trafik kazası meydana geldi.

Muratlı - Tekirdağ yolunda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Süleymanpaşa karayolu üzerinde, heyelan bölgesi olarak bilinen mevkide feci bir trafik kazası meydana geldi. M.D. sevk ve idaresindeki otomobil, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Edinilen bilgilere göre; Muratlı’dan Süleymanpaşa istikametine seyir halinde olan otomobil, heyelan bölgesindeki virajda yoldan çıkarak savruldu. Hurdaya dönen araçta bulunan 3’ü erkek, 1’i kadın toplam 4 genç ağır yaralandı.

Kazada, araçta bulunan Alperen Güllü’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü M.D. ile araçtaki A.K. ve B.A. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Muratlı - Tekirdağ yolunda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı 1

Muratlı - Tekirdağ yolunda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı 2

Muratlı - Tekirdağ yolunda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
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