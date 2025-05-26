Murt meyvesinin faydaları nelerdir? Murt meyvesi neye iyi gelir? Murt meyvesi faydaları ve zararları

Gerek pazarlarda gerekse manav gibi noktalarda karşımıza birbirinden farklı meyve çeşidi çıkabilmektedir. Murt meyvesi de hem tadı hem de sağladığı yararlar bakımından dikkat çeken meyveler arasında bulunmaktadır. Murt meyvesi çok fazla antioksidan içeren meyvelerden biri olmakla beraber ayrıca antiseptik bir niteliğe sahiptir. Pek çok rahatsızlığın hafifletilmesinde de etkili olan bu meyvenin dozunda yenmesine dikkat edilmelidir.

Murt meyvesi nedir?

Murt meyvesi Hambales ismiyle de anılan, tadı hafif buruk, iç kısmında beyaz çekirdeklerin yer aldığı bir meyve olarak karşımıza çıkar. Akdeniz ikliminin baskın olduğu noktalarda yetiştiriciliği yapılan bu meyve mersingiller ailesine mensuptur. Görünüm yönünden çalıya benzetilmekle beraber insan sağlığına şifa verici niteliği mevcuttur. Aromatik lezzeti ve kokusuyla öne çıkan bu meyvenin tüketim şekli de birden fazladır. Yaprakları kurutulup çay olarak içilebilir, yine yaprak kısımları öğütülerek, salata ve çeşitli yemeklere lezzet vermesi amacıyla katılabilir. Bunun yanı sıra taze olarak da yenebilir ya da kahvaltılarda tüketmek için reçeli yapılabilir.

Murt meyvesinin faydaları nelerdir?

Maki kategorisi içerisinde yer alan bu meyve yaklaşık olarak 5 metreye kadar uzayabilmektedir. Genellikle beyaz ve sarı renklere sahip olan bu meyvenin kırmızı, siyah renge sahip çeşitleri de vardır. Murt meyvesi henüz tam olarak olgunlaşmadığında ağızda buruk bir tat bırakabilmektedir. Ancak sarı beyaz rengi kahverengi olmaya başladığında burukluğun yerini daha tatlı bir lezzet almaktadır.

Murt meyvesi bünyesinde önemli vitamin ve mineraller olduğundan insan sağlığı için oldukça şifalıdır. Bu bağlamda murt meyvesi faydaları şöyledir:

Zengin ve yararlı içeriği ile ön plana çıkan bu meyvenin en önemli özelliklerinden biri antiseptik özelliği taşımasıdır.

Murt meyvesinin kendisi kadar yaprakları da faydalıdır. Yaprak kısımları antibakteriyel bir özelliğe sahiptir.

Cilt sağlığına birçok önemli faydası vardır. Cilt üzerine uygulandığında canlılık ve aydınlık vermekle birlikte içerdiği antioksidan oranından kaynaklı cildin daha sağlıklı görünmesini sağlayabilmektedir.

İçerdiği çeşitli bileşenler sayesinde doğal bir balgam söktürücü özelliği mevcuttur. Özellikle grip, nezle gibi rahatsızlıklarda bu özelliği devreye girerek, kişiyi rahatlatabilir.

Bulantı, kusma gibi mide ile alakalı şikâyetlerin hafifletilmesinde etkilidir.

Diyabet ve kolesterol ile alakalı sıkıntıların giderilmesinde büyük bir rolü vardır.

Sindirim sistemini rahatlatıcı özelliği bulunan bu meyve aynı zamanda iştahın artmasına da yardımcı olmaktadır.

Saç sağlığına da faydası olan murt meyvesi, saçların daha güçlü olmasını sağlamakla birlikte kepeklenme gibi problemlerin azalmasında aktif bir rol oynamaktadır.

Ağız sağlığı üzerinde de olumlu etkileri mevcuttur. Bu etkilerinden en önemlisi ağız kokusunu gidermesine yöneliktir.

Murt meyvesi neye iyi gelir?

Murt meyvesi sağlık alanında da kullanımı tercih edilen meyvelerden biri olmaktadır. Antibakteriyel özelliği sayesinde vücutta biriken mikropları yok etme etkisi vardır. Aynı zamanda sindirim sistemini doğrudan olumsuz yönde etkileyen kabızlık gibi sorunların giderilmesini sağlamaktadır. Bağışıklık kuvvetlendirici bir içeriğe sahip olan bu meyve kalp ve damar sağlığını da korumaktadır. Enfeksiyon, iltihap gibi vücudun sağlığını bozan sorunlara karşı olumlu etkileri olduğu belirtilmektedir. Ağız ve diş sağlığı alanında ise ağızda görülen diş eti problemlerinin önüne geçmede etkilidir.

Varis gibi problemlerin giderilmesinde aktif bir şekilde rol alan murt meyvesi bu problemin görülme oranını en aza indirmektedir. Ayrıca cilt sağlığı ve saç sağlığı üzerinde de önemli etkileri vardır.

Murt meyvesi zararları nelerdir?

Murt meyvesi aşırı bir şekilde yenmediğinde ciddi zararları olan bir meyve türü değildir. Fakat çoğu meyvede olduğu gibi bu meyvede de şeker bulunmaktadır. Doğru tüketildiğinde şeker değerlerinin dengelenmesini sağlayan bu meyve, fazla miktarda kullanıldığında ise bu dengeyi bozabilmektedir.

Bunun yanı sıra bazı kişilerin çeşitli meyve ve yiyeceklere karşı alerjisi olabilmektedir. Alerjik bünyeye sahip olan bireylerin bu meyveyi tüketirken dikkat etmeleri ve tüketmeden önce bir sağlık personeline danışmaları önerilmektedir. Murt meyvesi zararları çok fazla olmasa da ciddi hastalığı olan kişilerin de dikkat etmesinde fayda vardır.