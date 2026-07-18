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Muş'ta acı olay! Kardeşlerden biri öldü, diğeri aranıyor

Muş'un Bulanık ilçesinde Kocasu Çayı'na düşerek akıntıya kapılan kardeşlerden Jiyan Can (8) yaşamını yitirdi. Kaybolan Hilvan Can'ı (6) arama çalışmaları sürüyor.

Muş'ta acı olay! Kardeşlerden biri öldü, diğeri aranıyor

Olay, dün Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı köyü Kılındor mezrasında meydana geldi. Diyarbakır'dan çobanlık yapmak üzere bölgeye gelen İhsan Can'ın çocukları Hilvan ile Jiyan Can (8), aynı bölgede çobanlık yapan amcaları Feridun Can'ın yanına gitti. İki kardeş, henüz bilinmeyen nedenle Kocasu Çayı'na düşerek akıntıya kapıldı. Durumu fark eden Feridun Can, suya girerek Jiyan’ı çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Jiyan Can, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

HİLVAN ARANIYOR

Kaybolan Hilvan Can'ın bulunması için AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Bölge halkının da destek verdiği çalışmalarda Hilvan Can'a henüz ulaşılamadı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Muş
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