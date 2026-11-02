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Muş’ta adliye binası inşaatında iş kazası: 2 yaralı

Muş'ta inşaatı devam eden adliye binasında beton pompasının devrilmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Devrilen pompanın altında sıkışan işçiler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Muş’ta adliye binası inşaatında iş kazası: 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Muş'un şeker fabrikası mevkisinde yapımı süren adliye binasının inşaat alanında meydana geldi.

İnşaat çalışmalarında kullanılan beton pompası henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

2 İŞÇİ SIKIŞTIKLARI YERDEN KURTARILDI

Beton pompasının devrilmesi sonucu sıkışan 2 işçi için Muş Belediyesi itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan yaralı işçiler, sağlık görevlilerine teslim edildi.

YARALI İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 işçi, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
iş kazası Muş
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