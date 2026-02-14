HABER

Muş’ta eriyen kar ve sağanak ovayı sular altında bıraktı

Muş Ovası’nda mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve aralıklarla etkili olan sağanak, kar sularıyla birleşince tarım arazilerinde göletler oluştu, bazı köylerde ev ve ahırları su bastı.

Muş’ta son günlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte etkili olan sağanak yağışlar, eriyen kar sularıyla birleşerek Muş Ovası ve çevresindeki tarım alanlarında su baskınlarına yol açtı. Aralıklarla etkisini artıran sağanak nedeniyle ovada geniş alanlar suyla kaplanırken, tarım arazilerinde yer yer göletler oluştu. Merkeze bağlı Muratgören ve Laleli köylerinde ise su kanallarının eriyen kar sularıyla taşması sonucu bazı evler ile ahırlar sular altında kaldı. Karayolları ve il özel idaresi ekipleri su taşkını olan yol ve bölgelerde çalışma yaptı.

MUŞ OVASI SULAR ALTINDA KALDI

Çiftçi İrfan Kılıçarslan, ani bastıran yağmurla birlikte karın hızla eridiğini, bunun sonucunda ovanın tamamen su altında kaldığını ifade ederek, "Ani bastıran yağmurun etkisiyle kar da eridi, ova tamamen su altında kaldı. Tarım alanları perişan halde. Buğday ve arpa eken çok sayıda çiftçinin tarlası sular altında kaldı. Zaten görüldüğü gibi ovada suyla kaplanmayan yer kalmadı" dedi.

"ARAZİLERİMİZ SULAR ALTINDA KALDI EKİM YAPAMIYORUZ"

Çiftçi Ahmet Demir de, yağışların etkili olmasıyla özellikle bir gecede karın hızla eridiğini, arazisine geldiğinde her yerin su altında kaldığını gördüğünü belirterek, "Yağışların etkili olmasıyla özellikle bir gecede karın hızla erimesi sonucu arazimize geldiğimizde her yerin su altında kaldığını gördük. Bu senenin kurak geçmeyeceği düşünülüyor. Şu anda her taraf suyla kaplı. İnşallah buna bir çare bulunur; çünkü ekim yapamıyoruz, arazilerimiz tamamen su altında kaldı" ifadelerini kullandı.

Evi su basan Erhan Gündüz ise dün akşam etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle derelerin taştığını ve bunun sonucu ciddi zararların oluştuğunu söyleyerek, "Dün akşam şiddetli bir yağmur yağdı. Dereler taştı ve ciddi zararlar meydana geldi. Aniden gelen yağmurun ardından durumu il özel idaresine haber verdik. Depomuzda kışlık yiyecek ve içeceklerimiz vardı, hepsi zarar gördü. Borularımız da su altında kaldı. Sabah saatlerinde yetkilileri aradık. Onlar gelene kadar kendi imkanlarımızla müdahale etmeye çalıştık. Sağ olsun muhtar ve il özel idare yaklaşık saat 07.00 civarında buraya geldiler. Birlikte suyun akışını sağlamak için kanalları açtık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

