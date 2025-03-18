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  4. Muş'ta feci kaza kamerada! Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken motosiklet çarptı

Muş'ta feci kaza kamerada! Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken motosiklet çarptı

18.03.2025 08:11
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Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.03.2025 08:11
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Muş'ta yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsün yolcu indirdiği sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir vatandaşa hızla gelen motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü, yolcu ve karşıya geçmeye çalışan şahıs ile birlikte toplam 3 kişi yola savruldu. Yaralı vatandaşlar çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı.

Muş'ta meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Muş'ta otobüsün yolcu indirdiği sırada, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Hamdusena Türk’e motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü ve yolcu ile beraber toplam 3 kişi yaralandı.

3 KİŞİ YOLA SAVRULDU

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Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Dora, yolcu Furkan Taş ve yaya Hamdusena Türk yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muş kaza
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