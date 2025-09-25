HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Muş'ta ‘Güvenli Hayvan Geçişleri Projesi' uygulandı

Muş-Bingöl kara yolunda jandarma ekipleri, çoban ve hayvan sahipleriyle koordineli çalışarak sürülerin güvenli geçişleri ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Muş'ta ‘Güvenli Hayvan Geçişleri Projesi' uygulandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik jandarma ekipleri, karayollarında hayvanlara çarpma sonucu meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi amacıyla 'Karayollarında Güvenli Hayvan Geçişleri Projesi' kapsamında uygulama yaptı. Muş-Bingöl kara yolunda gerçekleştirilen çalışmada, hayvan sahipleri ve çobanlarla koordinasyon sağlanarak sürülerin güvenli şekilde karşıdan karşıya geçişleri kontrol altına alındı. Ayrıca çobanlara dikkat etmeleri gereken konularda bilgilendirme yapıldı. Projenin, hem trafik kazalarının hem de hayvan kayıplarının önüne geçilmesi hedefiyle sürdürüleceği bildirildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsung kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandıSamsung kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı
Özel'den Yavaş için çok net açıklama: "En kuvvetli aday"Özel'den Yavaş için çok net açıklama: "En kuvvetli aday"

Anahtar Kelimeler:
Muş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.