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Muş’ta iş kazası: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Muş’un Malazgirt ilçesinde harman hasadı sırasında iş kazası geçiren 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre olay, Malazgirt ilçesine bağlı Söğütlü köyünde meydana geldi.

Muş’ta iş kazası: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Muş’un Malazgirt ilçesinde harman hasadı sırasında iş kazası geçiren 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Malazgirt ilçesine bağlı Söğütlü köyünde meydana geldi. Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı köyünde ikamet eden ve köy muhtarı Türkmen Bircan’ın oğlu Yunus Bircan (20), kardeşleriyle hasat için Söğütlü köyüne gitti.

Muş’ta iş kazası: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti 1

Bu sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu traktörün kuyruk miline (şaft) kapılan Bircan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yunus Bircan’ın cenazesi, otopsi için Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
iş kazası Muş
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