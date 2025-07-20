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Muş'ta jandarmadan "şok huzur ve güven" uygulaması: 148 kişi yakalandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 16-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Şok Huzur ve Güven" uygulamasında 23 bin 559 kişi sorgulandı, 148 kişi yakalandı.

Muş'ta jandarmadan "şok huzur ve güven" uygulaması: 148 kişi yakalandı
Begüm Özkaynak

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla yürüttüğü uygulamalarda 11 bin 625 araç sorgulandı. Denetimlerde 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kalaşnikof tüfeği, 3 şarjör, 5 fişek, 1 bıçak ve 1 sopa ele geçirildi.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 160 kök hint keneviri, 20 gram esrar, 2 gram metamfetamin ve 1 gram sentetik hap (bonzai) bulundu.
Uygulamalarda kurallara uymadığı tespit edilen 187 araca toplam 704 bin 493 TL idari para cezası uygulandı.

(İHA)

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Muş
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