Muş'ta jandarmadan "şok huzur ve güven" uygulaması: 148 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla yürüttüğü uygulamalarda 11 bin 625 araç sorgulandı. Denetimlerde 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kalaşnikof tüfeği, 3 şarjör, 5 fişek, 1 bıçak ve 1 sopa ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 160 kök hint keneviri, 20 gram esrar, 2 gram metamfetamin ve 1 gram sentetik hap (bonzai) bulundu.

Uygulamalarda kurallara uymadığı tespit edilen 187 araca toplam 704 bin 493 TL idari para cezası uygulandı.

(İHA)