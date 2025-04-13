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Muş’ta kar ve tipi küçükbaş hayvanları etkiledi

Muş’ta nisan ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapanırken, merada otlatılan koyunlar ise kara yakalandı.

Muş’ta kar ve tipi küçükbaş hayvanları etkiledi

Muş’ta nisan ayı ortasında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapanırken, merada otlatılan koyunlar ise kara yakalandı. Etkili olan kar yağışı kısa sürede kent merkezini beyaza bürürken, merada kar yağışına yakalanan koyunlar tekrar ahırlara ulaştırıldı. Yem ve samanları tükenen çiftçi ise havaların bir an önce düzelmesini bekliyor.
Koyunları merada otlatırken aniden bastıran kar yağışına yakalandıklarını söyleyen Gıyasettin Bozkurt, yem ve samanlarının tükendiğini belirtti. Bozkurt, "Bahar geldi diye sevindik, hayvanlarımızı meralara çıkardık. Ancak kar yağışı başlayınca yeniden meradan alıp ahıra koymak zorunda kaldık. Yem ve samanımız da tükenmiş durumda. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.
Nisan ayında yağan kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını belirten Habib Gür ise karın kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Gür, "Nisan ayında etkili olan kar yağışı bizi olumsuz etkiledi. Samanımız bitmişti, sabah gidip yeni saman aldık. Hayvanlarımızı meraya çıkarmıştık, kar başlayınca geri getirmek zorunda kaldık. Nisan ayında yağan bu kar nedeniyle biraz zorluk çekiyoruz. İnşallah iyi günler göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Ayrıca zorlu hava şartlarını keyfe dönüştüren çoban Mehmet Arman, kucağına aldığı keçi yavrusuyla karlar altında Muş’a yazdığı şiiri seslendirdi. Doğayla iç içe geçen yaşamına şiirle anlam katan Arman’ın, beyaz örtüyle kaplanan merada yankılanan dizeleri duygusal anlara sahne oldu. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Muş
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