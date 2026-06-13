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Muş'ta kaybolan çoban uzun arama çalışmalarının sonunda bulundu

Muş'ta 2 gündür kendisinden haber alınamayan çoban, ekiplerin çalışmalarının ardından bulundu. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme ve değerlendirme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Muş'ta kaybolan çoban uzun arama çalışmalarının sonunda bulundu

Merkeze bağlı Gündoğan köyünde çobanlık yapan ve 11 Haziran'dan bu yana haber alınamayan 31 yaşındaki Mizgin Balıkçı'nın bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Muş ta kaybolan çoban uzun arama çalışmalarının sonunda bulundu 1

KAYBOLAN ÇOBAN İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

AFAD ekipleri, jandarma personeli ve köylülerin katılımıyla sürdürülen çalışmalarda çevredeki kırsal alanlar ve olası geçiş güzergahları tarandı. Arama faaliyetlerinin devam ettiği sırada Balıkçı'nın akşam saatlerinde Muş merkeze bağlı Karameşe köyünde olduğu tespit edildi.

Balıkçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme ve değerlendirme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çoban Muş afad
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