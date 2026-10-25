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Muş’ta pikap bahçe duvarına çarptı: 6 yaralı

Muş’ta bir pikabın evin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Muş’ta pikap bahçe duvarına çarptı: 6 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında İlyas Sami İlkokulu karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pikap, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta bulunan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muş
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